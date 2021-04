Am frühen Abend des 06. April kam es in einem Discounter in Frankfurt (Oder) zu hektischen Szenen. Den Anfang machte ein versuchter Diebstahl.

Diebstahl in Frankfurt (Oder)

Gegen 17:45 Uhr wurde die Polizei in den Spartakusring gerufen. Dort war eine Frau in einem Discountmarkt aufgefallen, nachdem s...