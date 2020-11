Am Donnerstagvormittag, 27. November, meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei und teilte mit, soeben gesehen zu haben, wie ein Mann ein in der Goethestraße in Frankfurt (Oder) abgestelltes Fahrrad stahl. Das Rad war mit einem Schloss an einem Fallrohr für Regenwasser angebracht gewesen.

Der Dieb löste kurzerhand die Halterung des Rohres und nahm sich auch noch die Zeit, anschließend das Ganze wieder in Ordnung zu bringen. Als er dann mit dem Diebesgut davonfuhr, griffen die hinzugerufenen Polizisten zu. Wie sich herausstellte, hatte man es mit einem 45 Jahre alten Mann zu tun, der in Deutschland ohne festen Wohnsitz ist. Das Fahrrad musste er herausgeben und sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen.