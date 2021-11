Drogenhandel in Brandenburg

Am vierten Verhandlungstag im Prozess am Landgericht Frankfurt (Oder) gegen Fratelli-Gastronom Rame H. und zwei Mitangeklagte gaben Ermittler vom LKA tieferen Einblick ins Geschehen vor dem Zugriff während der Razzia am 1. Februar 2021. Thema war auch das Drogenversteck im Mühlenweg.