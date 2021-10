Waffen, Marihuana und Bargeld waren Anfang Februar bei einer großangelegten Razzia gegen einen Drogenring in Frankfurt (Oder), im Kreis Oder-Spree und in Berlin sichergestellt worden. Am 8. Oktober beginnt am Landgericht Frankfurt (Oder) das erste von insgesamt drei Verfahren gegen acht Beschuldigte. © Foto: Polizei Brandenburg