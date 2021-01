Seit bald 37 Jahren ist Ilona Weiche Ehrenamtliche bei der Freiwilligen Feuerwehr in Booßen. In der Nacht auf Dienstag (4. Januar) hielt sie in dem Ortsteil von Frankfurt (Oder) Brandwache, nachdem in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen war. Viel Aufhebens macht sie um ihr Ehrenamt aber nicht.