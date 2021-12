Einkaufen in Neuberesinchen

Edeka ist das Kernstück des Einkaufszentrums HEP in Frankfurt (Oder). Der Supermarkt in Neuberesinchen soll nun ins Erdgeschoss umziehen. Dafür haben die Stadtverordneten den Weg freigemacht. Ein Punkt in der Planung aber sorgte erneut für Diskussionen.