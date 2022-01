Dass verkaufsoffene Sonntage in Zeiten von Corona nicht immer so stattfinden können, wie man sich das im Vorfeld überlegt hat, hat man im Dezember in Frankfurt (Oder) gemerkt. Am 5. und 18. sollten die Geschäfte öffnen dürfen. Weil der Weihnachtsmarkt abgesagt wurde, durfte aber auch nicht zum ...