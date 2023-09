Großer Jubel brandete am Mittwochnachmittag (20.9.) an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) auf. Die Ultramarathon-Läuferin Joyce Hübner kam am Start- und Endpunkt ihrer langen Reise an. Sie hatte in den vergangenen Monaten Deutschland an seinen Grenzen umrundet. Die letzte Etappe führte sie den...