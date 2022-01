Marina Block bekam einen Schreck, als sie am Montagmorgen (17.01.) in der MOZ vom Brand in der Karl-Marx-Straße in Frankfurt (Oder) las. Sie rief ihre 92-jährige Mutter an, die in genau diesem Haus lebt, und fragte, warum diese nichts vom Brand zwei Tage zuvor erzählt habe. Der Grund: Ihre Mutter...