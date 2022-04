Zu einem Polizeieinsatz ist es am Montagnachmittag in der ehemaligen Diskothek „Easy Dance and Music Hall“ im Buschmühlenweg in Frankfurt (Oder) gekommen. Ein Zeuge rief die Polizei. Er gab an, im Keller des verlassenen Gebäudes Diebesgut entdeckt zu haben. Dabei handle es sich um diverse noc...