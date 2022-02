Vor genau einem Jahr klickten in der Nacht vom 1. zum 2. Februar 2021 in Frankfurt (Oder) Fürstenwalde , in Berlin und in anderen Orten in Brandenburg die Handschellen: Bei einer großangelegten Drogen-Razzia durchsuchten damals insgesamt 266 Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes (LKA), der Polize...