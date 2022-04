Was schmeckt, kommt auch in den Einkaufswagen: Rund 96 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage (*) gaben kürzlich Geschmack als wichtigstes Auswahlkriterium beim Essenskauf an. Ebenfalls wichtig war für die Verbraucher, dass die Lebensmittel aus der Region kommen (82 Prozent) und dass Obst und Gemüs...