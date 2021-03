Einstieg in den Umstieg – so heißt ein gemeinsames Projekt der Stadtwerke und der Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder) (SVF), bei dem Oderstädter für vier Wochen den Umstieg weg vom Auto in die öffentlichen Verkehrsmittel und auf das Fahrrad ausprobieren können. Dafür gibt es ein Kalkh...