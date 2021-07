Hellau schallt es durch den neuen Vereinsraum in der Berliner Straße 40 in Booßen – und das mitten im Sommer. „Vor drei Wochen haben wir wieder angefangen zu planen“, sagt Programmchefin Brigitte Lipfert. In jedem Fall soll es mit dem Frohsinn weitergehen, der in Booßen schon eine 36-jährige Tradition hat.

Allerdings konnte der runde 35. Geburtstag des Carnevals-Club Booßen (CCB) aufgrund der Corona-Pandemie nicht wirklich gefeiert wer...