„Es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen und diese Chance sollten wir ergreifen“, sagte Kämmerin Corinna Schubert am vergangenen Donnerstag, 17. Juni, in der Stadtverordnetenversammlung (SVV), als sie den Haushaltsplan für 2022 vorstellte. Wichtiger als eine detaillierte Erläuterung der Zah...