Als einmalige Möglichkeit im Leben beschreibt Jan Raue seine Gefühlslage, als er auf die 26 Bilder blickt, die gerade am verdeckten Ostgiebel der Friedenskirche in Frankfurt (Oder) freigelegt werden. Er ist Professor an der Fachhochschule in Potsdam, am Institut für Bauforschung und Bauerhaltung....