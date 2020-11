Coronavirus Diese Corona-Regeln gelten in Brandenburg ab 2. November Potsdam Bei Fußball-Brandenburgligist 1. FC Frankfurt herrscht wie vielerorts auch Unverständnis über die Regelungen während des vierwöchigen Lockdowns im Amateursport in Brandenburg. „Wir sind alle sehr enttäuscht. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der komplette Draußen-Sport abgesagt wurde. Vor allem, dass auch der gesamte Trainingsbetrieb im Nachwuchsbereich ruhen muss, können wir nicht verstehen. Der Sport hat ja auch eine wichtige soziale Komponente, aber es ist nicht einfach für die Trainer, den Kontakt zu den jungen Spielern aufrecht zu erhalten. Außerdem trägt Sport zur Gesunderhaltung bei“, sagt FCF-Präsident Markus Derling.

Offener Brief an die Politik

Am Sonntag, dem letzten möglichen Spieltermin vor dem Lockdown, hatten die C-Junioren des 1. FC Frankfurt beim Brandenburgliga-Spitzenspiel gegen den SV Falkensee-Finkenkrug (1:3) mit einem Transparent mit der Aufschrift „Kein Sport ist keine Lösung“ ihren Unmut über die Einstellung des Trainings- und Spielbetriebs ausgedrückt. Dahinter verbirgt sich ein Aufruf an die verantwortlichen Politiker, dass die beschlossenen Maßnahmen im Nachwuchsbereich gelockert werden sollen. „Erlauben Sie die Ausübung des Sports in Gruppen und Vereinen und fördern Sie damit Sozialkontakte und Gesundheit. Verhindern Sie Vereinsamung und Isolation“, heißt es in dem offenen Brief, der in den sozialen Medien bereits breite Zustimmung von zahlreichen Brandenburger Sportvereinen erhalten hat.