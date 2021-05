Das gesamte Nord- und Westufer des Helenesees in Frankfurt (Oder) ist am Freitag, 21. Mai, vorsorglich gesperrt worden. Das gab das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) in einer Pressemitteilung bekannt. Grund sind potentielle Rutschungen im Ufergebiet. Der Hauptbadestrand soll vore...