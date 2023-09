Der Zustand der Gehwege vor der Hauptpost in Frankfurt (Oder) wird seit Jahren kritisiert. Viele Platten sind gebrochen oder weisen andere Schäden auf. Am Montag (11.09.) beginnt nun die Sanierung der mit einigen Stolperfallen übersäten Flächen.

Nach Angaben der Verwaltung lässt die Stadt die Gehwege vom Haus der Künste in der Lindenstraße bis zur Zufahrt zum Posthof in der Logenstraße erneuern. Einzelne Abschnitte werden dafür zeitweise gesperrt, wobei die Zufahrt zum Postgebäude jederzeit gewährleistet bleibt, heißt es in einer Pressemitteilung. Während der Bauarbeiten kommt es in der Lindenstraße zu Verkehrseinschränkungen, der Verkehr werde einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Auch die Straßenbeleuchtung wird erneuert

„Neben dem grundhaften Ausbau des Gehweges und der Neuorganisation der Regenentwässerung wird die Straßenbeleuchtung erneuert. Des Weiteren werden im Neubaubereich eine Seniorenbank, vier Sitzhocker, ein Papierkorb sowie acht Fahrradanlehnbügel aufgestellt. Im Bereich der vorgelagerten Grünfläche werden drei Bäume gepflanzt“, erklärt die Pressestelle der Stadt.

Das Ende der Bauarbeiten ist für Ende Dezember avisiert. Das Investitionsvolumen für die Sanierung war im Haushalt für 2023/2024 mit insgesamt 630.000 Euro angegeben worden. Ohne finanzielle Unterstützung könnte die Stadt die Sanierung nicht stemmen. Das Vorhaben wird mit Städtebaufördermitteln (360.000 Euro) und Mitteln aus dem Mehrbelastungsausgleich gefördert.

Die Sanierung der Gehwege in der Lindenstraße, Ecke Logenstraße ist neben der grundhaften Erneuerung der Bardelebenstraße das zweite große Investitionsvorhaben der Stadt in diesem Jahr im Bereich Straßenbau. Die Ausbauarbeiten dort hatten im Juni 2023 begonnen und sollen im November abgeschlossen sein.