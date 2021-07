Vor 75 Jahren eröffnete in Gronenfelde in Frankfurt (Oder) das größte deutsche Entlassungslager für Kriegsgefangene und Zivilinternierte aus dem Osten. Der Grafiker Christoph Neubauer hat es am Computer rekonstruiert. Einblicke in ein Lager, das mehr als 1,1 Millionen Menschen in die Freiheit entließ.