Im Bereich Pablo-Neruda-Block in Frankfurt (Oder) war erneut die Polizei im Einsatz. Wie bereits am 17. Juli eskalierte auch neun Tage später, am 26. Juli, ein Streit. Dieses Mal zwischen einer Gruppe von Männern und Mitarbeitern des dortigen Sicherheitsdienstes. (Archivfoto) © Foto: Philipp Stepputtis/MOZ