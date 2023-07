Am Pablo-Neruda-Block in Frankfurt (Oder) eskalierte am Montag (17.7.) ein zunächst verbaler Streit zwischen einem Iraner (32) und einem Afghanen (29). Wie aus einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Ost und ergänzenden Informationen von Polizeisprecher Stefan Möhwald hervorgeht, schlug zunächst der ältere der beiden Männer den anderen nieder und trat am Boden auf ihn ein. Der Getretene, der einen Atemalkoholwert von 1,34 Promille aufwies, griff zu einer Flasche, um sich zu verteidigen, und traf den 32-jährigen Angreifer damit am Kinn.

Eine Zeugin, die diesen Streit beobachtete, alarmierte gegen 11.40 Uhr die Polizei. Da beide Männer verletzt waren, wurden sie zunächst ins Klinikum nach Markendorf gefahren, um medizinisch behandelt zu werden.

Polizei muss im Klinikum in Frankfurt (Oder) erneut eingreifen

Doch beide Kontrahenten – beide laut Stefan Möhwald bereits polizeibekannt – hatten sich da offenbar noch nicht beruhigt. Gegen 12.35 Uhr gerieten sie in der Notaufnahme des Krankenhauses erneut aneinander und gingen aufeinander los. Daraufhin alarmierten die Mitarbeiter im Klinikum die Polizei, die an diesem Tag ein zweites Mal einschreiten und die beiden trennen musste.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei zum Vorwurf der wechselseitigen Körperverletzung und zu den Hintergründen der blutigen Schlägerei.