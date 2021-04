Am Sonntag geht es also endlich los. Dann starten die Handball-Frauen des Frankfurter HC in das Abenteuer Aufstieg 2. Bundesliga. 190 Tage nach dem letzten Punktspiel empfangen die Oderstädterinnen zum ersten von nur vier Spielen der Ausscheidungsrunde den ESV 1927 Regensburg in der heimischen Bran...