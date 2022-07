Die Fahrzeugschlangen an den Straßen im Ortskern Kliestow der Stadt Frankfurt (Oder) deuteten am Samstagnachmittag (2.7.) darauf hin: Die Resonanz auf die Einladung des Heimatverein Kliestow zum Sommerfest war groß. An Flohmarktständen vorbei gelangten die Besucher zum Festplatz, dem neu gestalte...