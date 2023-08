Der Helenesee bei Frankfurt (Oder) steht erneut zur Abstimmung über den schönsten See in Deutschland. Noch bis Donnerstag (31.8.) haben Frankfurter Lokalpatrioten und Anhänger der „kleinen Ostsee“ Zeit, ihre Stimme für die Helene abzugeben.

Wie in den Jahren zuvor findet die Online-Abstimmung auf der Internetseite seen.de statt, einer Webseite über Wassertourismus. Dazu können Nutzer mehr als 2000 Gewässer in ganz Deutschland auswählen. Im vergangenen Jahr gewann der Bodensee in Baden-Württemberg vor dem Scharmützelsee . 2021 landete das „Märkische Meer“ bei Bad Saarow und Wendisch Rietz selbst ganz oben. Im Jahr 2016 schaffte es der Helenesee auf Platz 1. Brandenburg, so scheint es, ist regelmäßig vorn dabei.