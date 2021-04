Visualisierung der neugestalteten Römertreppe an der Konzerthalle in Frankfurt (Oder). Links und rechts sind außerdem zwei der geplanten View-Points, also Aussichtspunkte aus Beton und Cortenstahl, zu erkennen. © Foto: PA GmbH Pätzold Architekten/Foto: A. Kozlowski, Stadtmarketing Frankfurt (Oder)