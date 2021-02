Am Dienstag, den 8. Februar 1921 lasen viele Leser mit großem Interesse die Familienanzeigen in der Frankfurter Oder-Zeitung. Die Zeitung, die am Montag nie erschien, brachte jetzt die Geburtsanzeigen der Sonntagskinder, die Geburten vom 6. Februar. In der Zeitung zeigten der Oberbürgermeister Dr....