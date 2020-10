Es fehlt in Frankfurt (Oder) an Wohnungsangeboten in jeder Größe und Preisklasse: an Eigentumswohnungen und Reihenhäusern, Einfamilienhäusern und guten Mietwohnungen. Und es gibt entschieden zu wenige verfügbare Baugrundstücke. Das ist die Markteinschätzung von Reimo Pernack. Der Frankfurte...