Einst wohnten in dem in Frankfurt (Oder) seit 1977 erbauten Stadtteil Neuberesinchen zwischen Großer Müllroser Straße und Mühlenweg 21.500 Menschen. Mehr als 6100 Wohnungen wurden in 30 Jahren zurückgebaut; übrig blieben 5500 Bewohner. Während die 1996 gegründete Wohnungsgenossenschaft Süd...