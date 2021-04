In das Rathaus in Frankfurt (Oder) soll im Zuge der der Sanierung auch zeitgenössische Kunst Eingang finden. Die Stadtverwaltung will dazu einen Kunst-am-Bau-Wettbewerb initiieren. Darüber informierte Magdalena Scherer vom Kulturbüro der Stadt vor wenigen Tagen im Stadtentwicklungsausschuss. Alle...