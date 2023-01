Stockwerk um Stockwerk ist der Rohbau in den vergangenen Monaten in direkter Nachbarschaft zur Kirche St. Marien in Frankfurt (Oder) gewachsen. Die Wohnungswirtschaft (Wowi) lässt dort ein Wohn- und Geschäftshaus errichten. Ein Bauarbeiter bewegt am Mittwochvormittag (11.1.) per Kran Einrichtstüt...