Nach nur 14 Monaten Bauzeit konnte der Ersatzneubau des Hospizes der Wichern Pflegedienste gGmbH in der Bergstraße in Frankfurt (Oder) am Sonnabend (30.10.) feierlich eröffnet werden. Was gleich auf den ersten Blick auffällt: Die Räume im „Regine-Hildebrandt-Haus“ sind großzügig geschnitte...