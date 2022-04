Nadine Ziske und Sascha Fiebig haben zusammen mit Sohn Jean-Luca schon vorher am Südring in Frankfurt (Oder) gewohnt. Jetzt hält der Neunjährige einen goldenen Schlüssel aus Pappe in der Hand – einen richtigen Schlüssel zur neuen Wohnung hat er auch schon.

Die ist mit vier Zimmern und Terrasse...