Rund 8.000 Beschäftigte hatte das Halbleiterwerk in Markendorf Ende der 1980er Jahre. Der größte Produzent von Mikroelektronik in der früheren DDR sorgte für Wachstum, bescheidenen Wohlstand und Selbstbewusstsein in Frankfurt (Oder). Umso einschneidender waren die Massenentlassungen nach der W...