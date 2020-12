Seinen 95. Geburtstag durfte Fritz Wolff am 21. November Corona-bedingt nur im engsten Familienkreis in seinem Haus an der Hohenwalder Dorfstraße 21 feiern. Die meisten Freunde und Bekannten haben dem ältesten Bewohner des Frankfurter Ortsteils telefonisch oder schriftlich gratuliert. Denn bek...