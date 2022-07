„Kinder an die Macht“ – sang einst Herbert Grönemeyer. Gäbe man den Kindern in Frankfurt (Oder) tatsächlich das Kommando, würden sie sich vor allem um den Müll in der Stadt, um Streitschlichtung und Spielplätze kümmern – und aus dem Oderturm würde ein Kletterparadies mit einer Wasser...