Bild vom 25. Mai 2022: Eine Bundeswehrmaschine hat Kriegsverletzte aus der Ukraine von Polen aus zum Flughafen BER geflogen. Von hier wurden die Menschen in Krankenhäuser in der Region verteilt – unter anderem auch nach Frankfurt (Oder). Am Mittwoch, 13. Juli, kam nun eine weiteres Flugzeug mit Kriegsverletzten am BER an. © Foto: Jane Schmidt