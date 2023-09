Rocksänger Remo aus Berlin hat am Sonntag (24.9.) Halt in Lossow gemacht. Denn der Ortsteil von Frankfurt (Oder) nimmt an der Deutschen Dorfrock-Meisterschaft teil.

An der Kirchenruine spielte er „Immer wieder Liebe“ und andere Lieder seines Albums „Unsichtbar stark“. Hunderte Menschen kamen...