„Wir haben eine Apotheke vor der Haustür“, freut sich Irmhild Schweda. Heute beim Treffen im Stadtforst Frankfurt (Oder) ist sie ganz in ihrem Element. An vielen Stellen am Wegesrand findet sie Heilkräuter, schnuppert, probiert und erklärt. Die pensionierte Lehrerin für Biologie und Chemie o...