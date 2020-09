„Hallo, Oma. Weißt du, wer hier ist?“ – so rief ein junger Mann bei Heike Schön (Name geändert) in Frankfurt (Oder) an einem Mittag im Juni an. Nein, die Seniorin wusste nicht, wer am anderen Ende der Leitung spricht – da die Nummer unterdrückt wurde. Er sei doch ihr Enkel, so kam es dur...