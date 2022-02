Kriminalität in Frankfurt (Oder)

Drei besonders kriminalitätsbelastete Straßen und Plätze in Brandenburg werden von der Polizei rund um die Uhr mit Videokameras überwacht – die Slubicer Straße in Frankfurt (Oder) gehört dazu. Wie hat sich die Kriminalität in dem Bereich zuletzt entwickelt?