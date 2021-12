Das war knapp – sowohl aus Sicht der Polizei als auch aus Sicht des Fahrers eines Lexus. Schlecht ausgegangen ist die Begegnung jedoch für den Autofahrer. Aber von vorn: Am Mittwochabend (8.12.) hat eine Einheit der Gemeinsamen Operativen Fahndungsgruppe einen Lexus in der Slubicer Straße in Fra...