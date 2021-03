Am 11. März zwischen 8.00 Uhr und 12.45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über den Balkon im Erdgeschoß Zugang zu einer Wohnung in der Wollenweberstraße in Frankfurt (Oder).

Die Mieterin fand ihre Wohnung durchsucht vor. Es fehlten nach ersten Erkenntnissen mehrere Uhren. Weitere fehlende Wertgegenstände werden der Polizei noch auf einer Liste nachgereicht.

Erste Befragungen im Wohnumfeld führten noch nicht zu einem möglichen Täter.

Polizei sucht Zeugen

Wer hat am 11. März zwischen 8.00 Uhr und 12.45 Uhr jemanden auf einem Balkon im Erdgeschoß in der Wollenweberstraße am Fenster gesehen? Wer kann die Person näher beschreiben?

Hinweise nimmt die Polizei in Fürstenwalde, Tel. 03361/5680 entgegen. Sie können Ihre Hinweise auch über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de an die Polizei senden.