Die Lektüre für die Straßenbahnfahrt in die Innenstadt von Frankfurt (Oder) vergessen? Kein Problem für alle, die an der Haltestelle Fuchsweg im Ortsteil Markendorf einsteigen. Dort steht jetzt, nur wenige Meter entfernt, am Feldsteinhaus, eine „Bücher-Haltezelle“. Am Mittwoch wurde sie ein...