Die Stadt Frankfurt (Oder) ist reich an Kunst im öffentlichen Raum. Viele Kunstwerke, die auf Plätzen und Wegen, an oder in Gebäuden zu finden sind, stammen dabei noch aus DDR-Zeiten. Öffentlich geförderte Plastiken, Skulpturen oder Malereien jüngeren Datums sind dagegen eher die Ausnahme.

Den ...