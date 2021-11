Rund 30 Unternehmen sind derzeit im Business and Innovation Centre (BIC) im Technologiepark in Markendorf/Siedlung angesiedelt. Eines davon ist die Filina Innovation + Technik (IT) GmbH. Die Neugründung ging im Juni 2020 mit zwei Mitarbeitern an den Start, ist inzwischen auf 13 Beschäftigte gewach...