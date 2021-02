Sie galt als die fortschrittlichste Fertigungsanlage ganz Deutschlands. In der rund 130 Meter langen und 24 Meter breiten Halle am Frankfurter Winterhafen wurden am Fließband Deckenplatten aus Spannbeton hergestellt. Die Einweihung der Fertigungsanlage erfolgte kurz vor der Friedlichen Revolutio...