In Pflegeheimen und Krankenhäusern herrscht Notstand, in Frankfurt (Oder) gibt es gleichzeitig viele Einrichtungen, in denen Altenpflege eine Rolle spielt. Ein neuer Bildungsgang könnte bald etwas Abhilfe schaffen. Denn entstehen soll in der Stadt der Bildungsgang Fachoberschule Gesundheit und Soz...