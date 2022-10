An den beiden Verhandlungstagen dieser Woche (6. und 7.10.) im Prozess gegen Piotr K., der im März seine Frau in der Wildenbruchstraße in Frankfurt (Oder) erstochen hatte, fließen viele Tränen. Die Schwester, Freundinnen, die Mutter, Tante und der Vater des Opfers sagen als Zeuginnen und Zeugen ...