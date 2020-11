Am 19. September 1993 schreibt Mr. H. Arndt aus Exeter, Großbritannien, einen Brief an René Bertel, Schüler des Friedrichsgymnasiums in Frankfurt (Oder). „Es fällt mir schwer Deinen Brief zu beantworten“, beginnt er. Schon, weil er nicht wisse, ob er „Lieber René“ oder „Sehr geehrter...